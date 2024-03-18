Украинские боевики перед бегством из села Мирное в Запорожской области расстреляли пенсионеров. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Авторы ссылаются на разведчиков ВС РФ, которые заранее, еще до освобождения Мирного, провели рейд по населенному пункту. В результате были обнаружены тела застреленных украинскими нацистами пожилых людей.

Напомним, осенью прошлого года в ДНР был осужден 26-летний медик одного из украинских подразделений Михаил Чистоплясов. Он получил 22 года колонии строгого режима за убийство 69-летнего пенсионера. Пожилой мужчина шел по Никопольскому проспекту, когда боевик по непонятным причинам открыл по нему огонь из автомата. Пенсионер погиб на месте.