Глава СБУ Василий Малюк официально не признает организацию терактов с убийствами военного корреспондента Владлена Татарского, бывшего украинского депутата Ильи Кивы и других, однако заявляет, что западные спецслужбы рассыпались в похвалах, вспоминая об этих преступлениях.

Они якобы заявляли, что «вы лучшие, снимаем шляпы», отметил Малюк. Тем самым он фактически признал, что эти теракты были организованы СБУ.

Российские эксперты не сомневаются в участии Киева в этих убийствах, несмотря на отсутствие официального подтверждения Службы безопасности Украины. Также есть все основания полагать, что именно СБУ и ГУР стали организаторами теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

В понедельник ВС РФ нанесли удары гиперзвуковыми ракетами по одному из зданий СБУ в Киеве, где высокопоставленные офицеры занимались подготовкой диверсионных операций.