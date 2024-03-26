Удар российских ВС по Киеву нацеливался на высокопоставленных представителей СБУ, сообщило издание Kyiv Post. В результате атаки поражено здание на улице Киквидзе в украинской столице. В понедельник спецслужба отмечала свой профессиональный праздник.

Раньше там располагался штаб гражданской обороны. Также на протяжении некоторого времени здание занимала Киевская академия декоративного искусства и дизайна. В момент удара, по версии российских военных корреспондентов, там находились представители СБУ, которые занимаются подготовкой диверсионных операций и терактов против России.

Напомним, около 10:30 в понедельник, 25 марта, из Крыма по Киеву прилетели две гиперзвуковых ракеты. На этом им потребовалось всего около 3 минут. Украинская сторона заявила, что ракеты «успешно уничтожены», хотя существуют фото и видео, четко указывающие на прилеты.