Политолог Андрей Клинцевич в интервью радио «Комсомольская правда» высказал свои соображения по поводу организаторов и заказчиков теракта в Крокус Сити Холле. К первым он отнес Украину.

Заказчиками вполне могут быть Великобритания и/или Соединенные Штаты, считает руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов.

Он пояснил, что ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) – это идейно мотивированные боевики, которые действуют согласно устоявшимся канонам и в точности их соблюдают. Теракт в «Крокусе» организован совершенно иначе. Исполнителей вербовали через интернет, указывали место, где находился тайник с оружием. Так действуют украинские ГУР и СБУ, которые и организовывали преступление.

Заказчиками же скорее всего являются британцы, называющие подобные массовые убийства «контролируемым террором» и призывающие организовывать их как можно больше.

Также Клинцевич считает, что исполнители уже давно находились под контролем спецслужб Запада и Украины. Они вполне могут быть бывшими участниками все того же движения ИГИЛ либо других организаций. Набрать их банально «со стройки» вряд ли могли – для столь хладнокровного убийства в упор нужно иметь опыт и психологическую подготовку.

Они действовали строго по заданному сценарию, на 10 минуте они уже устроили пожар и ушли, что также говорит о наличии подготовки.