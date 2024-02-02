Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что ситуация на поле боя не изменится в лучшую для Киева сторону в ближайшее время. Кто бы ни стал новым главкомом, украинская армия останется все в том же тупике, в котором находится сейчас, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

«Генерал не был рассержен. Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», – передали американские журналисты слова высокопоставленного источника на Украине.

Залужный заявил, что любой, кто придет на его место, столкнется с необходимостью сражаться с крупной, хорошо вооруженной и гораздо лучше подготовленной армией, превосходящей ВСУ по всем параметрам.

Напомним, ранее американский телеканал CNN предсказал подписание Зеленским указа об увольнении главкома ВСУ до конца текущей недели.