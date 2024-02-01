29 января на встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении уволить генерала. Пока он еще остается на посту, но указ об отставке появится в ближайшее время, сообщило американское издание The Washington Post.

Кроме того, в окружении главкома ВСУ также произойдет целый ряд изменений.

В качестве причины увольнения авторы публикации называют «усталость украинцев от конфликта», которую Зеленский считает виной Залужного. Также президент взвалил на него ответственность за снижение объемов западной военной помощи.

По мнению президента Украины, приход нового командующего должен исправить ситуацию и «поднять настроение» как в стране, так и за ее пределами.