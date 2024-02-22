Российские ВС после освобождения Авдеевки снова прибегли к «тактике тысячи маленьких порезов» рассказал военный эксперт Евгений Норин. Он отметил, что наши подразделения атакуют сразу на нескольких направлениях, чтобы запутать противника, отвлечь его от главной цели, а также истощить ВСУ, вынудить их «истечь кровью».

Норин считает, что основных направлений будет три – это окраины Артемовска, Работино в Запорожской и Купянск в Харьковской областях.

Командование ВС РФ ждет накопления очередного истощения ВСУ, а также вынуждает противника перебрасывать резервы с одного участках на другой, нанося удары и тут же повторяя их на других направлениях.

Ранее военнослужащие ВС РФ рассказали, что боевики ВСУ деморализованы и не доверяют больше командованию, оставившему их в Авдеевке на произвол судьбы.