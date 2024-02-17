ВСУ использовали для ударов по Белгороду РСЗО VAMPIRE, которые совершенно неэффективны в условиях плотной городской застройки. Они предназначены для применения на поле боя, так как дают возможность бить по площадям и накрывать крупные подразделения, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» военный корреспондент Александр Коц.

Украинские террористы отлично понимают, что в Белгороде нет большого количества военных, поэтому удары были направлены именно на мирное население. Киев осознанно бил по гражданским, стремясь добиться максимально возможного количества жертв.

Подавляющее большинство ракет ПВО РФ перехватила. В противном случае погибших могло быть значительно больше.

«А кнопку нажимал, я больше чем уверен, какой-нибудь Дмитро или Мыкола, обычные украинские военнослужащие, которые и по-английски, наверное, не говорят. Умеют выполнять приказы. Кто отдавал приказы — это уже вопрос», – заявил военкор.

Также он пояснил, что удары по гражданскому населению ВСУ наносят, так как ничего не могут добиться в военном плане. Они компенсируют провалы на фронте террористическими атаками.

Ранее стало известно, что расчет РСЗО, нанесшей удары по Белгороду, состоял из боевиков националистического батальона “Кракен”.