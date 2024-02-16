Удар по Белгороду, в результате которого погибло 7 человек, наносился националистическим батальоном ВСУ «Кракен». Именно представители этого подразделения входили в расчет реактивной системы залпового огня Vampire, сообщило агентство ТАСС.

В «Кракен» входят отъявленные нацисты, многие из которых отбывали наказание в местах лишения свободы. Подразделение уже несколько раз уничтожалось практически полностью, но восполняло потери.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал об обнаружении расчета и уничтожении его вместе с боевой машиной у населенного пункта Липцы Харьковской области.

Из-за удара ВСУ в Белгороде погибли 7 человек, одна из них годовалая девочка. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили 19 жителей города.