Екатеринбуржец, работающий водителем автобуса у одного из коммерческих перевозчиков, рассказал в беседе с корреспондентом портала E1.RU о тяжелых условиях труда, постоянных пробках, нахальных конкурентах и рабочем графике от заката до рассвета.

«Я работал с маленьким перерывом с 2010 года. Средняя зарплата в последнее время выходила небольшая. При графике два через два получалось чуть больше 50 тысяч. Зарплаты по 90–100 тысяч рублей тоже реальны. Но это при условии, что ты работаешь без выходных и вообще не вылезаешь из-за руля. Это как на вахте», – рассказал екатеринбуржец.

По его словам, рабочий день водителя автобуса начинается в 6 утра и заканчивается в 9 вечера. Подъем в 4 утра, чтобы приехать в автобусный парк заранее и успеть пройти медобследование, получить путевку и проверить техническое состояние автобуса. При этом домой попадаешь только к полуночи.

Относительно приемлемые условия труда водителей общественного транспорта предлагают в муниципальных парках Гортранса, поскольку там соблюдается режим труда и отдыха. При этом у коммерческих перевозчиков иногда нет времени даже на обед в рабочее время.