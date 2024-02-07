Боевики ВСУ устроили в заброшенном доме противотанковую засаду, но несколько переоценили свои возможности. Экипаж российского танка Т-72 разгадал планы противника и уничтожил их вместе с вооружением.

Военнослужащих ВСУ с противотанковым ракетным комплексом, обосновавшихся в одном из домов на Донецком участке линии соприкосновения, своевременно обнаружили разведчики Южного военного округа. Они сразу передали информацию танкистам, и Т-72 практически бесшумно подобрался на расстояние выстрела к позиции врага.

Остальное оказалось делом техники. Экипаж боевой машины застал врасплох устроивших засаду боевиков, открыл огонь и разрушил здание, уничтожив противника.

Напомним, В Серебрянском лесничестве ликвидирована живая сила ВСУ и техника ударами реактивной системы залпового огня «Град».