Расчеты РЗСО «Град» Центрального военного округа нанесли успешные удары по боевикам ВСУ в Серебрянском лесничестве в районе Сватово и Кременной. 122-миллиметровые неуправляемые снаряды уничтожили технику и живую силу противника, а также крупный укрепрайон.

После выезда на огневой рубеж расчеты реактивных систем залпового огня произвели пристрелку. После этого их атаку корректировал беспилотный аппарат, кружащий над украинскими позициями, передает ТАСС.

Взаимодействие РСЗО с неуправляемыми снарядами и беспилотников позволяет превратить БМ-21 «Град» в высокоточное вооружение, которые не знает промаха. Оно предназначено для уничтожения командных и опорных пунктов противника, живой силы на открытой местности или в укрытиях, легкобронированной или не бронированной техники.