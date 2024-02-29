Российский сенатор С. Перминов прокомментировал заявления главы Пентагона Л. Остина. Тот ранее заявил, что в случае поражения ВСУ не исключено военное столкновение армий Альянса и РФ.

Перминов сказал, что если «предположение Остина верно», то на него не стоит обращать внимания. Если же глава Пентагона высказал «латентную угрозу», то под сомнением оказывается его адекватность. Только неадекватный политик может «мечтать» об открытом военном столкновении с Россией, которая является крупнейшей ядерной державой, приводит слова сенатора РИАН.

Перминов назвал заявление Остина «пропагандистским клише», которое направлено на американцев и «внутреннее потребление». На все подобные заявления Москва продолжает напоминать, что Россия никому не угрожает, но ответит на действия, которые будут угрожать ее безопасности и интересам.