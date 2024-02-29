Одной детонирующей термобарической авиабомбы весом в полторы тонны хватило, что уничтожить две роты вражеской армии. Удар был нанесен про промзоне неуказанного населенного пункта в Луганской области, где противник разместил солдат в пункте временной дислокации.

Точное число потерь неизвестно. Однако, тг-канал «Изнанка» пишет, что в пункте временного размещения, куда прилетел российский термобарический боеприпас ОДАБ-1500, могли находиться до 250 солдат и офицеров ВСУ. Данный тип авиабомбы при ударе распыляет горячее вещество, которое взрывается. Силу взрыва можно оценить по выложенным в Сеть кадрам. От такого снаряда нет безопасного укрытия.

Ранее в Сети показали серию ударов аналогичными авиабомбами по промзоне в Курахово. В этом населенном пункте на Южно-Донецком фронте враг создал одну из новых линий обороны после бегства из Авдеевки.