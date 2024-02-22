На Артемовском направлении российские военнослужащие поздравили боевиков противника с наступающим 23 февраля. Они нанесли по вражеским позициям удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как ТОС-1А попадает точно по позициям ВСУ. Там раздаются мощные взрывы, а воздух вспыхивает пламенем из-за распыляемого термобарическими снарядами воспламеняющегося вещества.

Напомним, в настоящий момент в России разрабатывается тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон». Она, по замыслу инженеров, совместит в себе все сильные стороны «Солнцепека» и «Тосочки», будет оснащаться боевыми блоками с меньшим количеством боеприпасов для повышения их мощности и увеличения дальности поражения целей.