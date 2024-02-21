На вооружении ВС РФ вскоре появится новейшая ТОС-3 «Дракон», которая разрабатывается предприятием «Омсктрансмаш». Эта тяжелая огнеметная система объединит в себе все сильные стороны «Тосочки» и «Солнцепека», рассказали эксперты «Армейского стандарта».

ТОС-3 снабдят усовершенствованной динамической защитой для повышения ее живучести, а также гусеничным шасси для улучшенной проходимости на пересеченной местности.

Кроме того, планируется упразднить транспортно-заряжающую машину, перейдя на модульную систему. В одном боевом блоке будет уменьшено количество термобарических боеприпасов. Это необходимо, чтобы до максимума увеличить дальность поражения целей, а также повысить мощность «Дракона».

Аналитики отмечают, что ТОС-3 будет наводить на противника еще больший ужас, чем ее предшественники и превратиться в настоящий ночной кошмар для вражеских подразделений.