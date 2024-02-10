Российский певец Филипп Киркоров приехал в Москву из США, чтобы принять участие в съемках телевизионной программы «Маска». Об этом в беседе с корреспондентом «Московского Комсомольца» заявил продюсер Иосиф Пригожин, присутствовавший на съемках шоу вместе со своей супругой Валерией.

«Я понимаю, насколько ему, наверное, нелегко. Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?», – объяснил подавленное состояние Киркорова продюсер Пригожин.

По его словам, Киркоров пришел на голую вечеринку, поскольку хотел отблагодарить Ивлееву за съемки в его клипе. При этом он даже не подозревал, что на мероприятии будут провокации.