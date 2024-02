Финские исследователи сделали неожиданное открытие – разные музыкальные жанры и направления влияют на разные органы человеческого тела. Результаты работы обнародовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Финские специалисты пригласили пройти серию тестов добровольцев из Китая и Северной Америки. В результате было установлено, что каждый музыкальный жанр особенным образом воздействует на определенный орган или участок человеческого тела. Например, тяжелый рок ускоряет кровоток и заставляет быстрее биться сердце. А агрессивная музыка негативно влияет на мозг и нервную систему. При этом национальность не имеет значения.

Ранее ученые доказали, что музыка объединяет людей разных народностей и возрастных групп. В ходе экспериментов они показали, как люди разных возрастов, национальностей, культурных общностей одинаково реагируют на прослушивание одной песни. Например, начинают танцевать.