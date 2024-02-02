Дело против Греты Тунберг и других активистов в Лондоне закрыто

Судья постановил, что суду представлено недостаточно доказательств, подтверждающих, что обвиняемые не исполнили законный приказ полиции в ходе митинга против использования ископаемого топлива. Источник: The Guardian.

Грета Тунберг и еще четверо обвиненных в нарушении общественного порядка во время протестной акции в Лондоне были оправданы после того, как судья постановил, что у полиции нет оснований для их осуждения.

Тунберг вместе с Кристофером Кеббоном, Джошуа Анвином, Джеффом Райсом и Питером Баркером изначально обвинялись в «невыполнении условия, налагаемого статьей 14 Закона об общественном порядке».

Они принимали участие в акции протеста возле отеля InterContinental в районе Мейфэр, месте проведения «Энергетического интеллектуального форума» (EIF) – саммита индустрии ископаемого топлива, на котором присутствовали главы корпораций и министры британского правительства.

Все пятеро протестующих были арестованы после того, как старший офицер полиции на месте происшествия озвучил приказ по статье 14, устанавливающий условия для задержания активистов, блокировавших доступ в отель и обратно для гостей и делегатов EIF.

Слабые доказательства

Завершив слушание версии обвинения в пятницу (2 февраля), на второй день судебного процесса в мировом суде Вестминстера, судья Джон Лоу пришел к выводу, что королевская прокуратура не представила достаточно доказательств для подтверждения своей позиции.

Он заметил, что, согласно букве закона, условия, наложенные полицией на протестующих, были «настолько неясными, что сами по себе являются незаконными», а это означает, что «любой, кто не соблюдал их, фактически не совершил никакого преступления».

Судья Лоу заявил, что протест был «полностью мирным, цивилизованным и ненасильственным», и отверг доказательства, представленные обвинением относительно места, куда следовало переместиться протестующим, подчеркнув, что единственная полезная видеозапись, которую ему предоставили, была «сделана спускающимся по веревке активистом».

Он добавил: «Меня весьма поразило то, что сторона обвинения не взяла никаких свидетельских показаний у кого-либо из находившихся в отеле, а это примерно 1000 человек, либо у кого-то, пытавшегося попасть внутрь отеля. Не было никаких свидетельств того, что какие-либо транспортные средства были остановлены, никаких свидетельств какого-либо вмешательства в работу экстренных служб или создания какого-либо риска для жизни».

Адвокат Радж Чада, представляющий Тунберг, Кеббона и Анвина, утверждал, что его клиенты не получили от офицеров, производивших арест, должным образом доведенных до них подробностей приказа по статье 14.

«Неясно, каково было условие соблюдения закона и что было сообщено, а также что ответчики должны были знать или не знать; и поэтому обвинение терпит неудачу на данном этапе», – заметил адвокат.

Изучив по очереди показания каждого офицера полиции Лондона, производивших арест активистов, по словам Чада, ни один из них не смог должным образом сообщить подробности условий, на которых были предъявлены обвинения протестующим. В случае с Кеббоном полицейский сказал ему, что активиста арестовывают по статье 14 «воспрепятствование»; а в случае с Анвином и Тунберг офицеры полиции предоставили неверные данные о допустимом месте проведения протеста.

«Что касается мисс Тунберг, [офицера] спросили [во время дачи показаний] конкретно о том, где им можно протестовать, и он ответил: Пикадилли-плейс», – сообщил Чада.

«Это место существует?», – спросил судья Лоу.

«На нашей карте его нет», – ответил адвокат. «Но это не условие для задержания. Чем бы это ни было, это не условие».

«Мы для пущей убедительности заявляем, что условие, изложенное в тексте обвинения, не является тем условием, которое было доведено до сведения офицеров полиции. Но наше основное заявление касается того, что именно было сообщено каждому из троих задержанных, которых представляю я, и того, что это не соответствует указанному в документах обвинения».

Показания констебля

Ранее офицер, арестовавший Тунберг, заявил суду, что не учитывал ее известность в массмедиа, когда дал ей время на соблюдение условий ограничения, наложенного на акцию протеста, в которой она участвовала.

Констебль Дэвид Лоуренс сообщил, что он знал об личности шведской активистки, когда подошел к ней и попросил ее выполнить приказ о переносе протестной акции в другое место.

Лоуренс сказал, что его вызвали на урегулирование инцидента с акцией протеста и попросили добиться соблюдения приказа по статье 14, отданного старшим офицером. «Мы вошли в толпу и начали говорить людям, чтобы они перенесли протест на тротуар», – рассказал он суду.

«Сначала я поговорил с несколькими людьми, а затем мы подошли к группе в центре толпы. Я пообщался с женщиной, и она ушла, после этого я направился с Тунберг. Я спросил, каковы ее намерения, а также задал вопрос, хочет ли она остаться и быть арестованной, либо она может уйти и продолжить свой протест на тротуаре».

«Она ответила буквально: «Я остаюсь». Тогда я сообщил ей, что сейчас она будет арестована и доставлена в полицейский участок». Констебль отметил, что выполнил арест Тунберг, поскольку «она нарушала статью 14 Закона об общественном порядке».

В ходе перекрестного допроса, проведенного Чадой, Лоуренс признал, что не знает точного места, куда протестующих просили переместить их протестную акцию.

После того как Лоуренс сообщил, что ему было известно, кто такая Тунберг, адвокат Чада спросил его: «Вы приняли во внимание множество фотографов вокруг нее, что очевидно затрудняло ее передвижения?».

«У нас были офицеры, которые легко убрали бы их [фотографов] с дороги», – ответил констебль Лоуренс, подчеркнув, что другая женщина, которую он первой попросил переместиться, смогла выйти из толпы без труда.

Отметив, что у этой женщины нет такой же публичной известности, как у Тунберг, адвокат Чада спросил констебля: «Вы давали себе отчет, что ей требовалось больше возможностей и времени для перемещения?».

«Больше времени? Нет», – ответил Лоуренс.

Судья Лоу заявил, что удовлетворяет просьбу Чады о том, чтобы британское правительство оплатило его судебные издержки и транспортные расходы Греты Тунберг.