Исследователи спутниковых снимков Земли обнаружили возле горного массива Эллсуорт покрытую снегом пирамиду огромных размеров. Огромная каменная структура, напоминающая внешне египетскую пирамиду Гиза, вызвала бурные обсуждения в Сети и огромное количество различных теорий.

Однако профессор геологии из Ирвайна Эрик Риньо, опроверг слухи о строительстве инопланетянами огромных пирамид на территории Антарктиды. По его мнению, каменная структура огромных размеров не является рукотворным сооружением.

«Формы пирамид не являются невозможными – многие вершины гор частично похожи на пирамиды, но у них бывает одна или две такие грани, редко четыре», – заявил профессор Университета Калифорнии.

Ученый привел примеры формирование природой похожих на пирамиды вершин гор. Например, подобной пирамидальной структурой можно назвать гору Бордоярнес на Фарерских островах или гору Буландстиндур в Исландии.