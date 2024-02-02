Французские и нидерландские ученые обеспокоены оживанием в вечной мерзлоте Арктики микробов Мафусаила. Специалисты прозвали эти микроорганизмы «зомби-вирусами». Но российские ученые считают, что человечеству не будет грозить пандемия, вызванная данными «зомби-вирусами».

По мнению главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, в вечной мерзлоте обязательно сохранилось множество древних вирусов. Однако на данный момент они для людей не несут опасности, так как способны поражать только простейшие одноклеточные живые организмы.

Академик РАН Сергей Нетесов в свою очередь заявил, что пока эти «зомби-вирусы» не способны поражать животных, то беспокоится не о чем. Реальной угрозой для человека эти вирусы станут в случае, если они смогут поражать грызунов. А так как грызуны по физиологическим характеристикам близки с человеком, то угроза для людей со стороны размороженных «зомби-вирусов» станет более реальной.