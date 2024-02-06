Ситуация в Авдеевке для противника становится критической. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации прорвали оборону ВСУ на северо-востоке города и продвигаются в направлении «дороги жизни», по которой идет снабжение гарнизона города. Об этом сообщают российские военкоры и украинские военные паблики.

«На юго-восточных окраинах самого города – жёсткие встречные бои. А вот на северо-восточных – тактический прорыв ВС РФ. Коксохимический завод российские войска теперь могут атаковать с двух направлений», – написали авторы Телеграм-канала WarGonzo.

По словам авторов Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российским штурмовым подразделениям удалось с боями прорваться к лесопосадкам у Донецкой фильтрационной станции в окрестностях Авдеевки. Подразделениям ВС РФ удалось перерезать шоссе Н-20. Также российская армия с боями продвинулась на фланге Авдеевки в поселке Первомайское.