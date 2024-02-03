Полина Гагарина на шоу «Голос» поделилась с другими наставниками интересным наблюдением. Все новые участницы жюри, по ее словам, после программы становились матерями. Она намекнула певице Zivert, что и ее ждет та же участь.

«Все девушки-новички, которые сидели в «Голосе», после беременели. Я вот посидела и залетела!», – заявила Гагарина.

Zivert ответила на это, что пока беременеть не торопится.

Напомним, Гагарина с самого начала нового сезона успела отметиться несколькими скандальными выходками. Сперва она ушла из студии, разнервничавшись из-за спора с коллегами, а затем на радостях станцевала прямо на кресле наставницы.

В этом сезоне певица Zivert сменила Басту в жюри «Голоса».