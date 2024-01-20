Полина Гагарина в первый съемочный день шоу «Голос» внезапно поскандалила с коллегами и ушла из студии.

В ходе «Слепых прослушивания» участница из Луганска Анастасия Пеньшина спела композицию Гагариной «Спектакль окончен». Полина и Владимир Пресняков повернулись к ней. При этом первая заявила, что если Пеньшина не собирается идти к ней, то и петь дуэтом они не станут.

«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили спасибо, но шли к Владимиру. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне», – заявила Гагарина.

Пресняков ставить условия на стал и спел с девушкой куплет своей композиции «Даже если весь мир сойдет с ума».

После этого Гагарина совсем разнервничалась и Антон Беляев вывел ее из студии. Наставница успокоилась и вернулась на свое место, причем Зиверт поинтересовалась у Антона, дал ли он Полине успокоительное.

Пеньшина в итоге все равно ушла к Преснякову. Она отметила, что изначально хотела быть в его команде и поблагодарила Гагарину за то, что она все же к ней повернулась.