Певица Полина Гагарина зажигательно станцевала в кресле наставника на шоу «Голос». Вокальные данные 26-летнего петербуржца Богдана Шувалова привели ее в такой восторг, что артистка не удержалась и устроила настоящую истерику.

«Мне хочется сказать: “Кен, я твоя Барби, возьми меня”», – заявила Полина, когда Богдану пришлось выбирать одного из четырех наставников, повернувшихся к нему.

Также она напомнила, что в прошлом сезоне победила. Шувалов выбрал ее, после чего началась настоящая истерика. Певица бегала и прыгала от радости по сцене, а затем станцевала победный танец в своем кресле. Она пообещала раскрыть его голос, продемонстрировать весь объем.

Надо отметить, что и другие наставники были совсем не прочь заполучить Богдана в свои команды.