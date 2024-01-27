Фото: кадр из шоу "Голос"

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Певица Полина Гагарина зажигательно станцевала в кресле наставника на шоу «Голос». Вокальные данные 26-летнего петербуржца Богдана Шувалова привели ее в такой восторг, что артистка не удержалась и устроила настоящую истерику.

«Мне хочется сказать: “Кен, я твоя Барби, возьми меня”», – заявила Полина, когда Богдану пришлось выбирать одного из четырех наставников, повернувшихся к нему.

Также она напомнила, что в прошлом сезоне победила. Шувалов выбрал ее, после чего началась настоящая истерика. Певица бегала и прыгала от радости по сцене, а затем станцевала победный танец в своем кресле. Она пообещала раскрыть его голос, продемонстрировать весь объем.

Надо отметить, что и другие наставники были совсем не прочь заполучить Богдана в свои команды.

«Вы заставили нас, открыв рот, купаться в искусстве, как я бы купался в волосах Zivert. Это целый лес, огромное путешествие», – заявил после его выступления Владимир Пресняков.