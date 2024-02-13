Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг во время интервью для эстонского телерадиовещания ERR заявил, что Украине тяжело сражаться с Россией, так как у нее нет преимущества в боеприпасах. Поэтому ВС РФ ведут бои на истощение.

«В прошлом году Россия произвела 3,5 миллиона снарядов, а в этом году это число, вероятно, увеличится до четырех миллионов. Если говорить о цифрах, то в течение 365 дней они могут выпускать по десять тысяч снарядов в день», – заявил Кивисельг.

Кроме того, по словам эстонского офицера, помимо снарядного голода у ВСУ есть большие проблемы с военной техникой и недостатком личного состава. Он подчеркнул, что в ближайшие годы Россия не потеряет больше снарядов, чем может произвести.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором сообщалось, что ВСУ испытывают острый недостаток боеприпасов. Украинские военнослужащие рассказали иностранным журналистам, что они вынуждены экономить снаряды, а ВС РФ, в свою очередь, наоборот усиливают атаки.