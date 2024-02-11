Украина хотела вступить в боевые действия за Крым в 2014 году, однако ее одернули на Западе и «незаметно» посоветовали этого не делать. Об этом в издании Daily Mail рассказал британский политический обозреватель Лорд Эшкрофт.

Он отметил, что западные союзники скорее всего были не готовы к вооруженному конфликту в 2014 года и поэтому порекомендовали Украине сдать полуостров. Позже они сожалели об этом, приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Эшкрофт также отметил, что в настоящий момент из-за «усталости запада», отсутствия боеприпасов и оружия Украина оказалась в критической ситуации. Что грозит поражением и ее западным партнерам.

Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск согласился с постом пользователя Сети о дальнейшей судьбе Донбасса и Крыма.