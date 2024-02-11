Илон Маск коротко, но емко прокомментировал пост в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) о Донбассе и Крымском полуострове.

Автор поста написал, что продолжение финансирования Украины не поможет ей достичь успехов на поле боя. При этом в ходе боевых действий Киев потеряет как минимум еще 100 тысяч военнослужащих.

Также в посте говорится, что президенту США Джо Байдену, немецкому и французскому лидерам Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону пора признать поражение НАТО и тот факт, что Донбасс и Крым являются российскими территориями на законных основаниях.

«Действительно», – прокомментировал эти высказывания бизнесмен.

Маск ранее предлагал провести повторный референдум в новых регионах России под наблюдением международных организаций. Он был уверен, что и в этом случае жители проголосовали бы за вхождение в состав РФ.