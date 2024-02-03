Боец ВС РФ отбил пикирующий на него вражеский дрон прикладом автомата. Видео показал телеграм-канал WarGonzo.

На кадрах видно, как военнослужащий 112-го полка 1-го Армейского корпуса подпускает беспилотник на расстояние удара. Затем он, как заправский бейсболист, сильным ударом приклада отправляет БПЛА подальше от себя.

Противник на этом не успокоился. Второй беспилотник, находившийся рядом, сбросил на военнослужащего гранату. Но прогремевший рядом взрыв ничем не навредил бойцу.

Ранее в Сети появилось видео подобного эпизода. На нем российский военный отразил атаку дрона ВСУ обычной палкой. Отмечается, что бойцу улыбнулась удача, так как беспилотник не взорвался в результате удара.

Ранее боец «Бабай», который привлек к себе внимание БПЛА противника и мастерски уклонился от него, был представлен к государственной награде.