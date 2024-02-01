Российский боец в очередной раз доказал, что смелость и находчивость – лучшие помощницы солдата. Чтобы сбить вражеский дрон-камикадзе ему потребовалась прыткость и палка-дубина.

Тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» публикует видео, которое снимает российский беспилотник. В кадре можно увидеть, как вражеский дрон-камикадзе преследует группу российских бойцов. Один из них понимает, что сейчас вражеская «птичка» атакует. Он прытко ныряет в ближайшие заросли бурелома.

Дрон пытается не потерять цель, на секунды зависает, чтобы не запутаться в ветках. Наш боец пытается от него отмахнуться, как от мухи, а затем хватает палку-дубину и словно бейсбольной битой сбивает вражеский дрон. «Птичка» разлетается в клочья. Взрывчатка, к счастью, не детонирует. Российский боец выбирается из бурелома, отряхивается и продолжает с товарищами путь.