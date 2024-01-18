Военный корреспондент из ДНР Анастасия в Телеграм-канале «Настюшка на войнушке» опубликовала интервью с российским бойцом, сумевшим увернуться от атаки вражеского дрона. 46-летний российский военнослужащий с позывным Бабай узнал от корреспондента, что видеозапись его сражения с дроном ВСУ прославила его в Сети.

Как выяснилось, много из это истории осталось за кадром. По словам Бабая, он вступил в смертельную схватку не с одним беспилотником, а стремя вражескими дронами.

«Дрон прилетел. Я начал стрелять по дрону. Сзади меня стоял (боец – ред.) помладше. А позади нас стоял командир. Я встал, чтобы командира не подбили. Я начал его лупить, чтоб командира не задели. Три штуки я уронил», – рассказал Бабай.

На вопрос журналистки, как ему удалось увернуться от атаки дрона, российский военнослужащий ответил, что ему помог опыт, полученный от командиров.

Также во время своего интервью Бабай не упустил случай передать привет своей супруге Валентине, отметив, что очень ее любит.