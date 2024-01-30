Главком ВСУ Валерий Залужный своеобразно опроверг слухи о своем возможном увольнении. Он опубликовал в Сети селфи с начальником Генштаба Сергеем Шапталой.

Снимок сделан в кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного. Оба военачальника одеты в одинаковые свитера зеленого цвета, на которых красуется надпись ARMY. Также они улыбаются в камеру. Никаких комментариев относительно своего увольнения Залужный не дал.

Напомним, слухи об отставке главкома появились 29 января. Однако Офис президента Украины опроверг эту информацию. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский якобы предлагал Залужному уйти самому и взамен давал новый солидный пост.

Эксперты предполагают, что Залужный сам распространил слухи о желании Зеленского его уволить, чтобы заранее спровоцировать недовольство в социальных сетях и претензии к президенту Украины от западных партнеров.