Слухи о своей отставке, которые на данный момент остаются «несколько преувеличенными», мог распространить сам главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный. Он получил инсайдерскую информацию о подготовке президентом Владимиром Зеленским указа об увольнении и решил сыграть на опережение, пишет портал «Страна.ua».

Авторы публикации поясняют, что некая «условная группа поддержки» Залужного своевременно узнала о попытке Зеленского отправить главкома в отставку и распространила информацию об этом буквально за несколько часов до оглашения указа.

Появление информации об увольнении Залужного моментально всколыхнуло Сеть, на Зеленского начали давить не только украинцы, но и зарубежные партнеры. Именно поэтому сейчас Киев будет открещиваться от любых попыток отправить главкома на покой. ОП уже опроверг наличие указа, а некоторые издания даже успели обвинить в распространении слухов Россию, которая якобы хочет дестабилизировать ситуацию на Украине.