Украинский журналист Борислав Береза написал со ссылкой на собственные источники, что в Офисе президента Украины принято решение о снятии с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информация пока не имеет официального подтверждения.

“Мои источники в ОП сообщают, что Залужный уволен с поста главкома ВСУ. Очень хочу, чтобы эти данные не подтвердились, однако информацию распространяют уже несколько источников”, – написал Береза в своем телеграм-канале.

Напомним, что еще депутат Рады Марьяна Безуглая выступала за снятие Залужного с должности после провала контрнаступления. Главком пользуется огромной популярностью в армии и вполне может претендовать на президентский пост, поэтому является прямым конкурентом Зеленскому.

Не исключено, что заявления об его увольнении являются информационным вбросом, поэтому имеет смысл дождаться информации из официальных источников.