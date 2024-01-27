Неудачное контрнаступление ВС Украины заставило Вашингтон пересмотреть свою стратегию поддержки Киева. Новый план помощи Украине предполагает укрепление ее обороноспособности, а не подготовку к возвращению утраченных территорий. Об этом в своем материале пишет газета Washington Post.

«Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на возвращении территории и вместо этого сосредоточится на оказании помощи Украине в отражении новых российских наступлений, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели укрепления её военной мощи и экономики», – пишет автор статьи.

Новый план предполагает в течение 2024 года укрепить линии обороны на фронте, чтобы Вооруженные силы Украины могли эффективно сдерживать продвижение российских сил, а в тылу занимались подготовкой боеспособных резервов. При этом администрация Байдена работает над десятилетним планом по долгосрочной поддержки Киева.