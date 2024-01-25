Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ранее международного расследования инцидента со сбитым самолетов Ил-76. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это заявление и выразил полное согласие с ним. По его мнению, это должно быть расследование преступлений киевского режима.

«Оно однозначно нужно, если он (Зеленский) имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима», – заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Также Песков ответил на вопрос, зачем был сбит транспортный самолет и была ли атака на него преднамеренной. Он предложил связаться с Офисом президента Украины Зеленского и спросить все это у него.

Ранее Песков назвал атаку на самолет с военнопленными ВСУ «чудовищным актом» Киева.