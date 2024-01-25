Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «чудовищным актом» убийство украинских пленных, которые буквально через день должны были оказаться дома.

Так он ответил на вопрос «Российской газеты» о сбитом украинской ПВО самолете Ил-76. На борту, напомним, находилось 65 военнопленных, которых должны были обменять по договоренности с РФ.

«То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки — это, конечно, чудовищный совершенно акт», – заявил Песков.

Он отметил, что следователи сейчас изучают обломки упавшего самолета, чтобы точно установить, что именно случилось. Также Песков не стал отвечать на вопрос о перспективах обменов военнопленными на будущее, поясним, что этот процесс «требует тишины».