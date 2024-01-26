Автор издания «Московский комсомолец» опубликовал материал, в котором сообщил о предстоящем обострении ситуации на Украине. Журналист пишет, что, живя в 21 веке, нам приходится сталкиваться с «генералами без головы». По его словам, ряд западных генералов и верховный комиссар ЕС отличаются особыми «умственными способностями».

Так начальник генштаба армии Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс, заявил, что Соединенное Королевство в скором будущем ожидает вооруженный конфликт. Своей речью он намекнул, на возможное противостояние с РФ.

«Мы, как предвоенное поколение, должны подготовиться. Это проект общенационального масштаба. Украина самым жестоким образом иллюстрирует, что регулярные армии начинают вооруженные конфликты, а армии, состоящие из граждан, их выигрывают», – заявил Сандерс.

Автор статьи отмечает безрассудство слов британского генерала, так как полномасштабный конфликт между НАТО и РФ означает только ядерное противостояние. А после ядерного удара, победителей не останется.

По сообщению британских СМИ, генерала Патрика Сандерса уже «попросили на выход», ведь сильно он достал свою собственную страну настойчивыми требованиями увеличения финансирования.

Однако не стоит считать, что после провала контрнаступления ВСУ, конфликт на Украине вскоре завершится, пишет автор. Ведь киевский режим и не собирается его завершать, а Запад не планирует отказываться поддерживать его и далее.