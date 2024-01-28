Украинского государства не существует. С таким заявлением в эфире телевизионной программы «Новые русские сенсации» на НТВ выступил выдающийся российский ученый Григорий Кваша, разработавший систему теоретической истории.

По мнению члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН), гражданам Украины стоит признать очевидный факт, что их государство является искусственным образованием.

«Украины с точки зрения теории нет вообще. Украина – это искусственное образование, слепленное как минимум из трех частей. То есть, Украина (как государство – прим. редакции) – это миф, ее уже не существует», – рассказал российский ученый.

По словам академика, Запад начал довольно активно провоцировать Россию на боевые действия с 2013 года. При этом Григорий Кваша напомнил, что еще в конце 2021 года на параде прогнозов предсказал начало спецоперации. Однако никто не поверил российскому ученому.