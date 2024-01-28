Украинского государства не существует. С таким заявлением в эфире телевизионной программы «Новые русские сенсации» на НТВ выступил выдающийся российский ученый Григорий Кваша, разработавший систему теоретической истории.
По мнению члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН), гражданам Украины стоит признать очевидный факт, что их государство является искусственным образованием.
«Украины с точки зрения теории нет вообще. Украина – это искусственное образование, слепленное как минимум из трех частей. То есть, Украина (как государство – прим. редакции) – это миф, ее уже не существует», – рассказал российский ученый.
По словам академика, Запад начал довольно активно провоцировать Россию на боевые действия с 2013 года. При этом Григорий Кваша напомнил, что еще в конце 2021 года на параде прогнозов предсказал начало спецоперации. Однако никто не поверил российскому ученому.
«Это никакой не украинский конфликт. Их просто принудили к ней, подставили. Это конфликт, по большему счету, между США и Россией. Можно сказать даже НАТО и Россией», – резюмировал Кваша.