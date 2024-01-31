Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции, которые Запад мог ввести, «уже случились». Поэтому крупные банки России могут смело заходить в новые регионы и начинать работу.

«Все и так то, чего боялись раньше, санкций, все уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», – цитирует заявление Путина на совещании по развитию новых регионов РФ РИА Новости.

Глава государства пояснил, что 75 предприятий присоединились к свободной экономической зоне, которая объявлена в Донбассе, Херсонской и Запорожском областях по примеру Крыма. Уже сейчас появились проекты, реализация которых даст больше 40 тысяч новых рабочих мест. Именно поэтому крупным банкам пора заходить в новые регионы и развивать там свою деятельность.