Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со студентами-участниками специальной военной операции на территории Украины. В ходе встречи российский лидер рассказал о просьбе командира танка «Алеша» отыскать его боевого товарища, спасшего ему жизнь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот облетел у нас через интернет танк “Алёша” и так далее. Я когда с ребятами встречался, мне, по-моему, командир как раз рассказывал: когда он не был танкистом, а просто служил в пехоте, в мотострелках, вот он в окопе сидел – и “прилет”. Рядом с ним сидел товарищ – он его накрыл собой. Я говорю: кто такой, это ваш друг? Нет, просто был рядом, и я, говорит, его потерял. Я попросил, чтобы его нашли. Просто рядом – человек в окопе рядом сидел, взял и накрыл его. Просто как боевого товарища, не зная, как его зовут», – рассказал президент.

По словам Путина, каждый военнослужащий Российской Федерации является героем, выполняющим «свой святой долг перед Отчизной». При этом российский лидер пообещал поручить Министерству обороны выполнить просьбу командира танка «Алеша».