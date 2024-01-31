Под Одессой православные УПЦ, которых выгнали из сельского храма, продолжают возносить мольбы Господу в частных домах, пишет украинский Союз православных журналистов.

По данным журналистов, ранее православную общину УПЦ в одесской Александровке раскольники ПЦУ выгнали из церкви. Но верующие продолжили молиться в одном из частных домов. Помещение для служб выделил один из прихожан. Он многие годы помогает Успенскому храму.

Одесская епархия УПЦ выделила прихожанам необходимое для проведения служб. В Александровку привезли утварь и облачение для проведения литургий. Сообщается, что прихожане изгнанной общины ищут землю, чтобы строить на ней новую церковь. В Епархии подчеркнули, что защищают прихожан и стараются делать всё возможное, чтобы сохранить их право на организацию и посещение богослужений.