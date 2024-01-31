Моника Беллуччи и Венсан Кассель восторженно оценили участие дочери, 19-летней Девы Кассель в парижской Неделе моды, пишет Voicemag.

Дева пытается догнать знаменитых родителей, делая блестящую карьеру в модельном бизнесе. Ее уже окрестили «новой музой моды», а за контракты с ней сражаются крупнейшие дома моды. Дева приняла участие в шоу французского бренда Jacquemus, который в рамках парижской Недели моды презентовал новую коллекцию весна-лето Les Sculptures.

59-летняя итальянская актриса с наслаждением хвалится успехами дочери, показывая кадры с показа и оставляя эмодзи-сердечки. Дева и сама не прочь запостить в соцсетях кадры со своим проходом по подиуму. И первым обычно оставляет комментарий отец. Под кадром с шоу Jacquemus Кассель написал, что «это лишь начало». Фанаты Девы не скупятся на комплименты, отмечая редкую красоту модели. «Она взяла от родителей лучшее», «Яблоко от яблони», пишут они в комментариях.