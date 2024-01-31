Минувшей ночью российскими военнослужащими был нанесен удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии. Такую информацию передает Телеграм-канал «Военная хроника».

Как сообщают авторы Телеграм-канала, ликвидированные позиции иностранных бойцов были расположены в одном из засекреченных зданий.

«Количество убитых/раненых не уточняется, но оба прилета были результативными», – сообщили авторы поста.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник в отставке Тимур Сыртланов в беседе с журналистами «МК» рассказал о задачах, которые могли выполняться иностранцами на территории Украины.

По его словам, «благодаря слаженной работе харьковского движения сопротивления, харьковских партизан и военной разведки России» удар был нанесен по скоплению шведских наемников.

«Без пяти минут натовцы — шведы – понесли невосполнимые потери, воюя на стороне неонацистского режима Зеленского. При Карле XII шведам досталось под Полтавой, при Зеленском — в Харькове. История повторяется», – заявил Сыртланов.

Кроме того, российскими силами были нанесены комбинированные удары по критической инфраструктуре в Харькове и Николаевской области.