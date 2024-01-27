Московский суд принял решение арестовать счет матери блогера Блиновской из-за ее огромного долга перед ФНС. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash. Накопления Нины Останиной, матери блогера, в размере 168 тысяч рублей суд оценил как средства, заработанные преступным путем. Кроме того, судом был наложен арест на квартиру, в которой прописаны четверо детей родного брата Блиновской и его бывшей жены.

22 января Елена Блиновская была помещена в следственный изолятор №6 «Печатники». Если суд признает блогера виновной, то ей грозит до 16 лет колонии. Изначально блогер была помещена под домашний арест, однако следствием был сделан запрос по изменениям условий на помещение в СИЗО, так как она устроила вечеринку с участием 15-ти гостей. Среди приглашенных оказался свидетель по ее делу. Согласно версии обвинения, блогер лично общалась с этим человеком, хотя судом это было запрещено.

Напомним, что против Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Как сообщает Телеграм-канал Shot, на данный момент долг блогера перед ФНС вырос уже до 1 миллиарда 490 миллионов рублей.