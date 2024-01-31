Украинский генерал Д. Марченко считает, что если ВСУ получат определенные виды оружия, то смогут переломить ход конфликта в свою пользу. Мнение украинского офицера приводит ТК «Эспрессо».

Командующий подразделениями дроноводов ВСУ генерал назвал условие, что котором украинская армия изменит ход конфликта. Он напомнил, что об этом же ранее говорил украинский главком В. Залужный. ВСУ смогут переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, если получат дальнобойное оружие (дальностью до 300 км), современные самолеты и системы противовоздушной обороны с РЭБ.

Ранее Европа признала, что не сможет выполнить обещание по поставке к марту миллиона артснарядов для украинской армии. Чтобы Запад окончательно не утратил интерес, глава ГУР Украины К. Буданов обещал, что уже весной украинская армия начнет новое наступление. Пока же, признал он, «ход делает противник».