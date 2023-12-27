Ряд известных компаний, включая МТС, VK, ТНТ и НТВ, решили прекратить сотрудничество с блогером и ведущей Анастасией Ивлеевой из-за организованной ею скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Кроме того данные компании приостановили сотрудничество с артистами, побывавшими на вышеупомянутом мероприятии. Среди них Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита и Анна Asti.

Вечеринка, организованная Ивлеевой, проходила с дресс-кодом, подразумевающим практически отсутствие одежды или прозрачный наряд. Это вызвало небывалую критику в обществе, а знаменитости, побывавшие на данном мероприятии существенно подпортили свою репутацию.

Напомним, в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» было проведено мероприятие под названием Almost Naked. Вечеринка подразумевала особенный дресс-код, то есть «почти голые» наряды. Среди гостей мероприятия было много известных личностей. Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Asti и Ксения Собчак были замечены на вечеринке в достаточно откровенных нарядах.