Необычный наряд для пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным выбрала журналистка из Сахалина в надежде привлечь внимание главы государства. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале телеканала «360».

Журналист телеканала прибыла в Гостиный двор, где должна пройти прямая линия с президентом Российской Федерации, чтобы пообщаться с коллегами перед началом пресс-конференции. Одна из журналисток приехала на мероприятие из Сахалина в необычном наряде – малиновом пиджаке. По ее словам, она выбрала яркий наряд в надежде привлечь внимание российского президента.

«У меня есть блокнот, ручка и фантазия. Ну, и малиновый пиджак», – заявила журналистка в ходе интервью.

Напомним, что 14 декабря в 12:00 по московскому времени начнется 20-я прямая линия с российским президентом, которая в этом году будет объединена с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным».