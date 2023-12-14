После ночного налета ударных беспилотников и ударов ракетами ВС России по объектам, расположенным в украинской столице, на улицах Киева образовались огромные воронки, начался пожар в частном секторе и затопило подземные переходы и несколько улиц. Причем вышеперечисленные последствия являются результатом работы украинской системы ПВО. Об этом в своем материале сообщает издание «МК» со ссылкой на возмущенные комментарии киевлян в украинских пабликах.

«Киев атаковали баллистикой, поэтому интервал между тревогой и взрывами был небольшой», – попытался объяснить позднее срабатывание сигнала воздушной тревоги уже после серии мощных взрывов мэр Киева Виталий Кличко.

По словам военного обозревателя Сергея Лебедева, на каждый прилет российской ракеты по военному объекту в Киеве украинские зенитчики выпускают в среднем по три ракеты ПВО, которые впоследствии падают на голову столичным жителям.

«С десяток мощных взрывов, чуть дом не сложился. Куда целились, непонятно, но тревогу включили уже после бомбежки. Это Киев, Левый берег», – написал один из киевлян.

При этом в результате падения зенитных ракет на бульваре Перова был перебит водопровод, который затопил несколько улиц и подземные переходы. В Деснянском районе столице обломки ракет ПВО повредили фасад дома. В Дарницком районе загорелся частный дом, а в Голосеевском районе обломки ракет упали на проезжую часть.