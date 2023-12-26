В ночь на 26 декабря Киев нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре в Феодосии. В результате взрыва повреждения получили и гражданские здания. Таким образом ВСУ пытается отомстить за потерю населенного пункта Марьинка. Издание «Московский Комсомолец» в своем материале приводит свидетельства жителей Феодосии о ночной атаке.

«Люди очень обозлены на Украину. Многие уверены, что огненный ответ киевский режим получит очень скоро. Большой взрыв произошел где-то в 3:30-3:40. Потом было сильное зарево. Сразу стало понятно, что произошла атака противника. Ночь была бессонная, но если нас пытаются запугать, то сделать этого у врага, у Владимира Зеленского, не получится», – рассказал житель Феодосии по имени Олег.

По словам еще одного местного жителя, пожарным удалось побороть возгорание, возникшее после взрыва довольно быстро. При этом взрывной волной повредило здание железнодорожного вокзала и музыкальной школы. Находящийся рядом с портом центр государственных услуг «Мои документы» временно не работает. Взрывной волной также повредило жилые здания в районе порта, жители которых были временно переселены во временные пункты.

Минобороны РФ подтвердило факт удара со стороны ВС Украины по Феодосии. Российские военные заявили, что противник ударил по порту управляемыми авиационными ракетами.